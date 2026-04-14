Arif Ertan Güntav vefat etti

Oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da çalışan Arif Ertan Güntav, hayata veda etti. Güntav'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Arif Ertan Güntav için bugün ikindi vakti Üsküdar Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Oyuncu ardından son yolculuğuna uğurlanacak.