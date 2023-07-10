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        Arif Sağ'a 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 23'üncü Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü', Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ'a verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 08:15
        Arif Sağ'a 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'
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        23'üncü Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü', Arif Sağ'a verildi

        Karadeniz Ereğli Belediyesi'nce Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde kurulan sahnede konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tarihi bir an yaşadıklarını ve Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ'a 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'nü vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Arif Sağ
        Arif Sağ

        Arif Sağ'ın gönüllerde taht kurduğunu anlatan Halil Posbıyık, "Onun müziği sınırları aşarak insanları besleyen bir güce sahip. Arif Sağ, insanları sevgi, barış ve dostluğa teşvik etmek için müziği bir araç olarak kullanmıştır" dedi.

        "SİZLERİ KUTLUYORUM"

        Arif Sağ da ödül nedeniyle teşekkür ederek, "Bir dahaki gelişimde Ereğli'yi il olarak düşünerek geleceğim. Sizleri kutluyorum. Siz artık il oldunuz, ben sizi il olarak düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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        Bu arada festivalde sahne alan sanatçı Semicenk'in orkestrasının, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yolunu kaybettiği, bu nedenle konser alanına ulaşamadığı duyuruldu.

        Semicenk ile sahneye çıkan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Semicenk ile sahneye çıkacağız. Sizlerle tanıştıracağım. Bir doğal afetten dolayı sazı, orkestrası yok. Siz ona güzellikler yağdırırsanız playback yaptıracağız. Biz kendi kendimize eğleniriz, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

        Serkan Kaya
        Serkan Kaya

        Bir süre playback ile şarkı seslendiren Semicenk, konserini tamamladı. Daha sonra şarkıcı Serkan Kaya sahne aldı. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle konser alanında boşluklar oluştu. Halil Posbıyık, şarkıcılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.

        Arif Sağ
        Arif Sağ

        CEHENNEMAĞZI MAĞARALARI'NDA KONSER VERDİ

        Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ ve oğlu Tolga Sağ, konseri Cehennemağzı Mağaraları'nda verdi. Sağ, burada yaptığı açıklamada ilçeye üçüncü kez geldiğini anlatarak, "Ereğli acayip gelişmiş. İl olmaya aday durumdasınız. Ereğli’nin önüne geçecek şu an başka bir yer görmüyorum. Şimdiden sözünü de vereyim; Vali'yi buraya tayin ettiğiniz gün geleceğim. Çünkü hak ediyorsunuz" diye konuştu.

        Halil Posbıyık, baba ve oğluna ilçeyi simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.

        Fotoğraflar: AA

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        O iddialara yanıt
        #Arif Sağ
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