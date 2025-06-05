Arife günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi nedir? İhlas suresi Türkçe Arapça okunuşu
Kurban Bayramı'nda ibadet etmek isteyenler arife günü yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Bu özel günde 1000 defa İhlas Suresi okumak, İslam alimleri tarafından önemle tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Arife günü bu sureyi tekrar tekrar okumak, hem kalbi arındırır hem de manevi feyzin artmasına vesile olur. Peki, Arife günü 1000 İhlas okumanın sevabı nedir? İşte detaylar ve İhlas Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşu…
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar arife günü 100 İhlas okumanın faziletini araştırıyor. Arife günü 1000 defa İhlas Suresi okumak, alimler tarafından tavsiye edilen faziletli amellerdendir. İhlas Suresi, Allah’ın birliğini ve eşsizliğini ifade eden bir suredir. Peki, arife günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? İşte, detaylar ve İhlas suresinin Türkçe Arapça okunuşu...
ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ
Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arife günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arife Günü meydana getirilen duadır"
İHLAS SURESİ TÜRKÇE NASIL OKUNUR?
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İHLAS SURESİNİN ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI
Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arife gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.
Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."
ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE VE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?
Arife günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arife günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arife günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.