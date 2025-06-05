ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arife gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."