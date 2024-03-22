Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Arıların kış uykusuna yatmaması koloni kayıplarına neden oluyor

        Arıların kış uykusuna yatmaması koloni kayıplarına neden oluyor

        Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kış aylarının ılık geçmesi nedeniyle arıların kış uykusuna yatmadığı, kovandan çıkarak çalışmaya başlamaları nedeniyle fizyolojik olarak yaşlandıkları ve kitlesel koloni kayıplarının yaşandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:57 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel iklim değişikliği arıları etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler, yaptığı açıklamada, son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kış aylarının daha sıcak geçtiğini söyledi.

        "KIŞ SALKIMI 10-12 DERECELERDE MÜMKÜN"

        Hava sıcaklıklarının 14-15 derecelere ulaşmasıyla arıların kovanlarından çıkarak çalışmaya başladığını kaydeden Şahinler, bir çeşit kış uykusu olan kış salkımı oluşumunun ise 10-12 derecelerde mümkün olabildiğini ifade etti.

        Bunun da arıların faaliyete devam etmelerine neden olduğunu belirten Şahinler, şöyle konuştu:

        "Arılar kışın 'kış salkımı' oluşturuyorlar, bir çeşit kış uykusuna yatıyorlar ancak bu kış salkımını oluşturabilmeleri için hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması gerekiyor. Hava sıcaklıkları ekstrem yüksek olunca arılar kış salkımını oluşturamadılar.

        REKLAM

        Zaman zaman dışarıya çıkıp çalışmaya başladılar, fizyolojik olarak yaşlandılar ve strese girdikleri, vücut dirençleri düştüğü için kış kayıpları arttı. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada son zamanlarda kitlesel koloni kayıplarıyla karşı karşıya kaldığımızı duyuyoruz, biliyoruz. Bizler de arıcılardan aldığımız bilgilerle gidip örnek alıp inceliyoruz."

        "ARICILARIN ROTALARINDA DEĞİŞİKLİK KAÇINILMAZ"

        Dünya genelindeki sıcaklık artışını böceklerin ve arıların daha fazla hissettiğini anlatan Şahinler, özellikle gün içerisindeki ani sıcaklık değişmelerinin bu canlılar için ölümcül olduğuna dikkati çekti.

        Hava sıcaklığı 14-15 dereceye varınca kovandan çıkarak nektar ve polen toplamaya çalışan arının, sıcaklığın aniden düşmesiyle koloniye geri dönemediğini, bunun "koloni çökmesi" olarak nitelendiğini belirten Şahinler, "Arıcılardan aldığımız bilgiler sonrası ziyaret ettiğimiz kolonilerde herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını, ölü arıların olmadığını ama popülasyonun gittikçe azaldığını görüyoruz" diye konuştu.

        Bitkisel üretimdeki verimin ve kalitenin artması için arıların çok önemli bir paya sahip olduğunu, tozlaşmaya katkı sağladığını dile getiren Şahinler, bazı bitkilerin neslini devam ettirebilmesi için mutlaka arıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

        Gezginci arıcıların florayı takip ederek kolonilerinin yerlerini değiştirdiğini, buna bağlı olarak yıl içerisinde birden fazla bal hasadı yaptığını ifade eden Şahinler, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gezginci arıcıların rotasına baktığımızda ılıman iklim şeridinde Akdeniz sahil şeridinde kışlatılıyor. Burada narenciyeden bir bal elde ediliyor. Haziran ayı gibi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek yaylarına götürülerek yayla balı üretiliyor. Daha sonra da eylül gibi Muğla'ya çam balı üretimine geliyorlar.

        Şimdi hava sıcaklığının, iklim değişikliğinin oluşmasına bağlı olarak arıcıların kolonilerini götürdükleri rotalar da değişecek. Rakımı daha yüksek noktalara gidilecek. Her bir derece sıcaklık için bal arılarının yaşam alanlarının 100 metre rakım olarak yükseldiği bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bu da bize gösteriyor ki gezginci arıcıların rotalarının değişeceği, daha yüksek yerlere arıları taşıyacağı kaçınılmaz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arılar
        #Kış Uykusu
        #Küresel iklim değişikliği
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'