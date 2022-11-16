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Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Arina Fedorovtseva, Rus basınına konuştu. Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinden, Türk yemeklerine kadar açıklamalarda bulunan Fedorovtseva, Türklerin kendisine olan ilgisi hakkında da önemli şeyler söyledi...

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  • Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum - Spor haberleri

    Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe transferinde Ali Koç'un önemli rol oynadığını belirtti. Koç'un kendisini ikna etmek için Kazan'a geldiğini söyleyen Rus oyuncu, ''Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı'' dedi.
  • Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum - Spor haberleri

    Türkiye'yi tercih etmesindeki etkene ise Fedorovtseva, ''Ligin çok kaliteli olması. Dünyanın en kaliteli voleybol ligi burada. Mısır'da olsaydı çok düşünmeden Mısır'a da giderdim çünkü oyunumu geliştirmek, en iyilerle birlikte oynamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

     
  • Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum - Spor haberleri

    29 Ekim'de oynanan Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı yenmeleriyle ilgili olarak Rus smaçör şu ifadeleri kullandı: “O gün kazanmak sadece bir prensip meselesi değildi, Türkiye için en önemli tarih. Akşam saatlerinde bölgemizin en popüler caddesi olan Bağdat caddesi insanlarla doldu. Şampiyonluk kutlaması milli bayramla çakıştı. Atmosfer inanılmazdı. Fenerbahçe bölgesindeki insanların kulüplerini ne kadar fanatik bir şekilde desteklediklerini anlamalısınız. Onlar için hayat bu. Ve sadece futbol ilgi çekici diye bir şey yok: basketbol, voleybol, bazı bireysel sporlar...onlar tüm Fenerbahçe hattının taraftarı'' dedi.
  • Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum - Spor haberleri

    ''EVLENME TEKLİFLERİ ALIYORUM''

    Sosyal medyadan sık sık mesajlar aldığını söyleyen Rus voleybolcu, ''Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım'' dedi. 
  • Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum - Spor haberleri

    ''EN SEVDİĞİM RENK OLAN KIRMIZIDAN VAZGEÇTİM''

    Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti yüzünden en sevdiği renk olan kırmızıdan vezgeçtiğini söyleyen Fedorovtseva, '' Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi. Her zaman en sevdiğim renk kırmızı olmuştur. Diş fırçası, hoparlör, mum ne olursa olsun gözüm hep kırmızıya takılırdı. Fenerbahçe'deyiz. Kırmızı Galatasaray'dır. Pembeye karşı çok sıcak değildim ama farklı tonlarını giydim ve zamanla çok alıştım. Önce benim tarzım oldu daha sonra da trend haline geldi'' ifadelerini kullandı.
  • Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum - Spor haberleri
  • Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum - Spor haberleri

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