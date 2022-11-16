29 Ekim'de oynanan Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı yenmeleriyle ilgili olarak Rus smaçör şu ifadeleri kullandı: “O gün kazanmak sadece bir prensip meselesi değildi, Türkiye için en önemli tarih. Akşam saatlerinde bölgemizin en popüler caddesi olan Bağdat caddesi insanlarla doldu. Şampiyonluk kutlaması milli bayramla çakıştı. Atmosfer inanılmazdı. Fenerbahçe bölgesindeki insanların kulüplerini ne kadar fanatik bir şekilde desteklediklerini anlamalısınız. Onlar için hayat bu. Ve sadece futbol ilgi çekici diye bir şey yok: basketbol, voleybol, bazı bireysel sporlar...onlar tüm Fenerbahçe hattının taraftarı'' dedi.