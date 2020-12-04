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Arıza 13. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 13. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran yeni dizisi Arıza, 13. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümüne Fuat, Ali Rıza ve Muzaffer'in sırrını öğrenmeye adım adım yaklaşması damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Arıza 13. yeni bölüm fragmanı...

Arıza 13. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 13. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 13. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak...

"BEN VAZGEÇERSEM HER ŞEYDEN VAZGEÇERİM..."

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 13. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ali Rıza ve Haşmet'in restleştiği tanıtımda Halide olanların sebebini sorguluyor. Ali Rıza'yı tehdit eden Haşmet'in, Fuat'ın yanına gitmesi dikkat çekerken Fuat, Ali Rıza ve Muzaffer'in sırrını öğrenmeye adım adım yaklaşıyor.

ARIZA'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Haşmet ve Ali Rıza restleşirken, Halide babasının neden bu kadar öfkelendiğini anlamaz. Haşmet, Fuat’ın yanına giderek Ali Rıza’nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet’in infaz emrini verir. Aşçı İsmail’den Muzaffer’i öğrenen Fuat, Muzaffer’i mekânında ziyaret eder.

Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir. Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur. Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.

ARIZA 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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