Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 22. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN HALİDE?"



Büyük heyecan uyandıran tanıtımda Ali Rıza sürpriz bir şekilde Halide'ye evlenme teklif ediyor. Yüzüğü gören Halide şaşkınlığını gizleyemiyor.

Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Halide, Ali Rıza'nın teklifini kabul ederken, ikilinin bu mutlu anları izleyenleri de derinden etkiliyor.

ARIZA'NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Balaban'ı bulup getireceğine dair İhtiyar'a söz verirken, Balaban'nın sürpriz bir şekilde ortaya çıkışı gerilimi artırdı. Halide'nin karşısına çıkan Balaban, klinikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Balaban daha sonra babasının mezarına giden Burak'ın karşısına çıktı. Burak ve Balaban yeni bir iş birliğinin temellerini atarken, Ali Rıza da Balaban'ın izini buldu. Bahis ağına ulaşan ve depoya baskın yapan Ali Rıza, Balaban'ın karşısına çıktı. Balaban ise Ali Rıza'nın babasının da kendisiyle çalıştığını söyleyerek birlikte çalışmayı teklif etti.

Balaban'ın teklifini düşünen ve cevabını vermek üzere tekrar depoya giden Ali Rıza, babasıyla ilgili bilgi almak istedi ancak istediği yanıtları yine bulamadı. Teklifi kabul etmeyen Ali Rıza, Balaban'ın başına silah dayayarak onu İhtiyar'a teslim etmek için aldı. Balaban'ı teslim ettikten sonra İhtiyar'la konuşan Ali Rıza'nın babasıyla ilgili sorduğu soru dikkat çekerken, İhtiyar'dan gelen yanıt ise büyük merak konusu oldu.