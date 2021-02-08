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Arıza 22. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Arıza 21. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Arıza, 21. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Balaban Halide’nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini göstermesi damga vurdu! Peki şimdiden merakla beklenen Arıza 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arıza 22. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Arıza 21. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 21. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza İhtiyar’la artık bir araya gelmiştir ve Balaban’ı bulacağına dair ona söz verir.

Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar’la artık bir araya gelmiştir ve Balaban’ı bulacağına dair ona söz verir.

Ali Rıza, Balaban’ı ararken, Balaban Halide’nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar’ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar.

Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza’nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

ARIZA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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