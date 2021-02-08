Tövbeler Olsun oyuncuları kim?

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 21. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza İhtiyar’la artık bir araya gelmiştir ve Balaban’ı bulacağına dair ona söz verir.

Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar’la artık bir araya gelmiştir ve Balaban’ı bulacağına dair ona söz verir.

Ali Rıza, Balaban’ı ararken, Balaban Halide’nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar’ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar.

Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza’nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

ARIZA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...