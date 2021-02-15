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Arıza 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 22. son bölüm izle

Arıza dizisi 22. son bölümü ile SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik de yer alıyor. Diziseverler Arıza 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor.

Arıza 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 22. son bölüm izle

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Arıza dizisi 22. son bölümü ile SHOW TV'de yayınlandı. Arıza 22. son bölümde; İhtiyar’ın elinden sürpriz bir şekilde kaçırılan Balaban, Ali Rıza’yla bir anlaşma yapmak ister. Arıza 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 22. son bölüm izle...

ARIZA 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARIZA 22. SON BÖLÜM İZLE

ARIZA 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Balaban Safir’in karşısındadır ama konuşmaya pek niyetli değildir. Rukiye ise Muzaffer’le konuştuğundan bu yana korkularını bir türlü dizginleyemez hale gelmiştir. İhtiyar’ın elinden sürpriz bir şekilde kaçırılan Balaban, Ali Rıza’yla bir anlaşma yapmak ister.

Burak ise Balaban’la çoktan yeni bir anlaşma yapmış, işe koyulmuştur. Halide ve Ali Rıza gelecekleri adına önemli bir karar verirler. Abisiyle buzları erittiğini düşünen Burak, yaptığı planla abisini zor bir durumda bırakırken kendisini bekleyen sürprizin farkında değildir.

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