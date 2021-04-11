Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Arıza final mi? Arıza dizisi neden final yapıyor?

Her Pazar akşamı yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkan Arıza dizisi final kararı aldı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Arıza dizisinin neden final kararı alındığı merak ediliyor. Peki Arıza dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Arıza final mi? Arıza dizisi neden final yapıyor?

SHOW TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Arıza dizisi final yapıyor. Arıza'nın final bölümünde; Ali Rıza bunca zamandır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşar.

ARIZA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Arıza dizisinin neden final yaptığına dair açıklama gelmedi.

Ali Rıza bunca zamanıdır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bu baskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko da ağır yaralanmıştır.

Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar.

Haşmet ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken Halide başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. Üstelik Halide’nin Ali Rıza’ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisinden neden ayrılıyor?
TELEVİZYONCanan Ergüder diziden neden ayrılıyor?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte tüm ÇGHB 2 oyuncu kadrosu
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Teşkilat oyuncuları kimler, isimleri ne? Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu
TELEVİZYONTeşkilat dizisi oyuncuları kimler?
Kefaret dizisi oyuncuları isimleri ne, yaşları kaç? Kefaret oyuncuları kimler? İşte Kefaret oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara oyuncuları kimler, isimleri ne? Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak tanıtımı
TELEVİZYONKuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor?
Hercai oyuncuları kimler ve gerçek isimleri ne? Hercai nerede çekiliyor? İşte Hercai oyuncu kadrosu
TELEVİZYONHercai dizisi oyuncuları kimler?
Arıza oyuncuları yaşları kaç, isimleri ne? İşte Arıza oyuncu kadrosu
TELEVİZYONArıza dizisi oyuncuları kimlerdir?
Arıza neden final yapıyor? Arıza 30. final bölümünde neler oldu?
TELEVİZYONArıza neden final yapıyor?
Şarkıcı Şimal kaç yaşında, kimdir ve nereli? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl?
TELEVİZYONŞarkıcı Şimal kimdir?