SHOW TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Arıza dizisi final yapıyor. Arıza'nın final bölümünde; Ali Rıza bunca zamandır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşar.

ARIZA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Arıza dizisinin neden final yaptığına dair açıklama gelmedi.

Ali Rıza bunca zamanıdır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bu baskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko da ağır yaralanmıştır.

Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar.

Haşmet ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken Halide başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. Üstelik Halide’nin Ali Rıza’ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.