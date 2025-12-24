Arjantin basını duyurdu: Boca Juniors, Torreira için devrede!
Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Boca Juniors'ın, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
El Crack Deportivo'nun haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya talip oldu.
Boca Juniors'un, Milton Delgado'nun satılma ihtimalinden dolayı yönetimi yeni bir ön libero arayışına ittiği bildirildi.
12 MİLYON EURO
Haberde kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde sürecin hızlanabileceği öne sürüldü.
Aynı haberde, Boca'nın Lucas Torreira'yı kadrosuna katması durumunda projeyi daha da büyütüp Paulo Dybala gibi bir yıldızla birlikte ses getirecek bir hamle yapabileceği iddia edildi.
Boca Juniors ile adı daha önce de geçen Torreira, bu sezon Galatasaray'da bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.