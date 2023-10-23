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        Haberler Dünya Amerika Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

        Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

        Arjantin'de düzenlenen genel seçimlerde hiçbir adayın yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 05:14 Güncelleme: 23.10.2023 - 05:14
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        Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
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        Sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Vatan için Birlik (Union por la Patria) ve aynı zamanda iktidardaki "Peronist" ittifakı adayı mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa, yüzde 36,26 ile ilk turu önde tamamladı.

        AA'nın haberine göre, ülkede 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde en yüksek oyu alan Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei ise yüzde 30,20 ile ikinci sırayı aldı.

        Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich, yüzde 23,81 ile sıralamada 3'üncü oldu.

        Vatanımız İçin Yapalım Partisi adayı Cordoba Eyaleti Valisi Juan Schiarett, yüzde 7,04 ve Sol ve İşçi Cephesi adayı aktivist Myriam Bregman ise yüzde 2,66 ile sıralamayı takip etti.

        Böylece devlet başkanlığı seçiminde kazanan adayın, 19 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimiyle belirlenmesi kesinleşti.

        Sandık katılım oranın yüzde 74 olduğu ve sürecin sağlıklı şekilde işlediği bilgisi paylaşıldı.

        Arjantin'de seçmenler, yeni devlet başkanı, başkan yardımcısı, 24 senatör ve 130 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti.

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