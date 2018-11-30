Bugün Arjantin’de başlayacak olan G20 zirvesi için dünya liderleri başkent Buenos Aires’e gelmeye devam ederken ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) ise yarın zirve karşıtı protestolar düzenlemek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Beklenen en büyük protestonun 'Mayıs Anneleri Hak Örgütü' tarafından düzenlendiği kaydedildi. Kurumun Genel Başkanı Nora Cortinas planlanan protestolar için, "Yürüyüşe katılacak herkesten herhangi bir provokasyona cevap vermemelerini istiyorum. Sadece protesto etme hakkımızı kullanacağız" şeklinde çağrıda bulundu.

"YA KENTTEN AYRILIN YA EVLERİNİZDE KALIN"

Zirvenin güvenliği için Arjantin 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerini resmi tatil ilan etti. Güvenlik güçleri Buenos Aireslilere iki seçenek sunuyor: Ya kentten ayrılmalarını ya da protestolar bitene kadar kendi evlerinde kalmalarını tavsiye ediyor.

Kent üzerindeki uçak trafiği yasaklandı, zirve boyunca metro ve tren seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Arjantin ve Buenos Aires’in en prestijli ve simgesel caddeleri ve bölgeleri olan Puerto Madero, Avenue 9 de Julio ve Retiro ve Palermo bölgeleri ile Avenues Independencia, Callao, Las Heras, Sarmiento, Figueroa Alcorta ve La Pampa arasında güvenlik nedeniyle ulaşım kısıtlandı. Zirve süresince metro, otobüs ve 9 de Julio’daki metrobüs seferleri ertelendi.

EN BÜYÜK TEPKİ IMF'YE GÖSTERİLECEK

Arjantin'den ve diğer ülkelerden gelecek eylemcilerin, bugün düzenleyecekleri gösterilerde, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında yapılan anlaşma başta olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman karşıtı protestolar düzenleyeceği belirtildi.

TRUMP'A ŞİŞME BEBEKLİ EYLEM

G20 karşıtı ilk protesto Arjantin Kongresi önünde yapıldı. Protesto gösterilerine dev "Bebek Trump" balonu damga vurdu. Zirveyi protesto etmek için ülke içinden ve yurt dışından gelen protestocu gruplar hedeflerine ABD Başkanı Donald Trump’ı koydular.

Kendilerine 'Halk Zirvesi' adını veren protestocular, "Neoliberalizme direniş ve halkların mücadelesini" savunduklarını iddia ederek, Arjantin Kongresi’nin önüne çadırlar kurdular. Organizatörler, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil eden ve dünyanın farklı şehirlerinde küreselleşme karşıtı yürüyüşlerde sergilenen dev "Bebek Trump" balonunu şişirdiler.

Cuma gününü, "Eylem Haftası" olarak açıklayan gruplar, Başkan Trump'ın Buenos Aires'teki mevcudiyetine karşı sloganlar atacaklar. Arjantin'in IMF ile imzaladığı anlaşmayı, Arjantin borçlarının reddedilmesini ve ülkede yaşanan baskıyı kınayacaklar.

TRUMP PUTIN İLE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile de resmi görüşme gerçekleştirmeyeceğini söyledi. Sanders, Trump'ın programındaki bu değişiklik için herhangi bir gerekçe sunmadı.

MACRON, SUUDİ PRENS BİN SELMAN'LA GÖRÜŞECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceği açıkladı.

Macron, Veliaht Prens Selman’la yapacağı görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda ısrarcı olacağını söyledi. Tüm dünyanın bu konuyla ilgili endişe duyduğunu belirten Macron, şahsi fikrinin ise şeffaflıktan ve uluslararası toplumun cinayetle ilgili bilgilendirilmesinden yana olduğunu kaydederek, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yürütülen soruşturmanın devam etmesini istiyoruz. Cinayetin aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

SUUDİ VELİAHT PRENS BİN SELMAN KRİZİ

Gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilmesinden sonra, veliaht prens yurtdışındaki ilk uluslararası toplantısına katılmış olacak. Her ne kadar G20 zirvesi öncesi BAE, Tunus ve Mısır’a ziyarette bulunsa da, dünyanın en önemeli ülkelerinin liderleriyle ilk kez yüz yüze gelecek. Bu bağlamda ABD, Rusya, Çin ve AB liderlerinin MbS ile görüşmeleri ve açıklamaları, 2018 G20 Buenos Aires zirvesinin şu an en çok konuşulan ve analiz edilen konusu.

Arjantin'de federal yargıç, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlalleriyle ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden istinabe talepnamesi istemişti.

Selman'ın uluslararası yargılama kapsamında Arjantin'de yargılanıp yargılanamayacağı henüz bilinmiyor. Bu durumda Selman'ın Arjantin'de tutuklanması veya mahkemeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Diplomatik temsilcilerle ilgili 1963'te imzalanan Viyana Sözleşmesi'ne göre, hakkında hukuki bir işlem başlatılmadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini de yürüten bin Selman'ın diplomatik durumu hakkında bilgi istenilmesi gerekiyor.

MERKEL'İN UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e hareket eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i taşıyan uçağın arızalanarak Köln'e acil iniş yaptığı bildirildi.

Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'u taşıyan uçağın, elektronik aksamındaki arıza nedeniyle Arjantin'e devam edemeyerek Köln-Bonn Havalimanı'na indiği belirtildi. Arızanın, uçağın Hollanda hava sahası üzerindeyken meydana geldiği ve mürettebatın Arjantin istikametinden dönerek Köln Havalimanı'na acil iniş yaptığı kaydedildi.



G20 SÖZCÜSÜ KEENE: PROTESTO HAKLARINI ANLIYORUZ

Buenos Aires'teki yürüyüşün, Constitucin semtindeki 9 Haziran Caddesi'nin başlangıcından Arjantin Kongresi'ne kadar devam edeceği aktarıldı. Protestonun yapılacağı saatlerde ise, kongre binası ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı kaydedildi. Öte yandan bu tedbirlere rağmen protestocuların olay çıkarmasının beklendiği belirtildi. G20 Zirvesi Sözcüsü Beverly Keene ise, "Biz, halkın, STK'ların talepleriyle ilgili olan sembolik bir rota üzerinde yürüyüş gerçekleştirmek istemelerini anlıyoruz" dedi.



22 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Devlet Başkanı Mauriccio Macri’nin talebiyle Arjantin Emniyet Güçleri, Buenos Aires'te 22 bin polis memurunu görevlendirdi. Kamu hizmetleri ciddi bir şekilde azaltıldı. Şehirde pek çok yol araçlara ve yayalara kapatıldı.

Güvenlik güçlerinin en temel beklentisi ise, 2017’de Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen zirvede sokaklarda meydana gelen şiddetli protestoların benzerlerinin Arjantin’de yaşanmaması.

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