2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ve Hırvatistan yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Arjantin dev maçtan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Arjantin'in karşılaşmanın 69. dakikasında farkı 3'e çıkaran golünde ise çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lionel Messi, Alvarez'i gördü. 22 yaşındaki futbolcu da Messi'nin asistini geri çevirmedi ve farkı 3'e çıkardı.

Arjantin'in ilk golünü Messi penaltı vuruşuyla atarken penaltıyı aldıran oyuncu ise Alvarez oldu.

İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.

35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.

2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.

Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu. Hırvatları da farklı geçerek ilk final biletini alan taraf oldu.

Arjantinli yıldız, ayrıca Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.

"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Turnuvada yarı finale kadar oynadığı maçların normal sürelerinde sadece Kanada ve Japonya'dan birer gol yiyen Hırvatistan, Arjantin'i durduramadı.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.

Messi, kupada üç golün de pasını verdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

İki takımın da temkinli bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Hırvatistan rakibine göre daha fazla topa sahip oldu ancak bu bölümde kaleyi bulan şut çıkmadı.

88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran Arjantinli taraftarların "La Scaloneta" şarkısıyla takımlarına coşkulu destek verdiği mücadelede, Fernandez maçın ilk tehlikeli şutunu kaleye gönderdi. Bu futbolcunun 25. dakikada ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Livakovic, gole izin vermedi.

32. dakikada topla savunmanın arkasına sarkan Alvarez, ceza alanına girer girmez kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada topun başına geçen Lionel Messi, kaleci Livakovic'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Hırvatistan Milli Takımı Antrenörü Mario Mandzukic, hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

39. dakikada Arjantin farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı alanından hızlı çıkan Alvarez, ceza alanında önce Juranovic, ardından Sosa'yı geçerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada sol taraftan korner atışını kullanan Messi'nin ceza alanına gönderdiği topa Mac Allister kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in son anda yaptığı müdahaleyle bir kez daha kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada sol taraftan ceza alanına verkaçla giren Messi'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Livakovic, topu uzaklaştırdı.

69. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren ve son çizgiye kadar inen Messi'nin çıkardığı topu tamamlayan Alvarez, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Kalan bölümde oyunu kontrol eden Arjantin, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde 6. kez finale çıktı.