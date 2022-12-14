2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ve Hırvatistan yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Arjantin dev maçtan 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
HALEF-SELEF EL ELE FİNALDE!
Arjantin'in ilk golünü Messi penaltı vuruşuyla atarken penaltıyı aldıran oyuncu ise Alvarez oldu.
Arjantin'in karşılaşmanın 69. dakikasında farkı 3'e çıkaran golünde ise çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lionel Messi, Alvarez'i gördü. 22 yaşındaki futbolcu da Messi'nin asistini geri çevirmedi ve farkı 3'e çıkardı.
FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı.
İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı.
Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu. Hırvatları da farklı geçerek ilk final biletini alan taraf oldu.
MESSİ REKORA ORTAK OLDU
2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan karşısında sahaya çıkan Arjantinli Lionel Messi, turnuva tarihinde en fazla forma giyen futbolcu rekoruna ortak oldu.
35 yaşındaki futbolcu, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de toplam 25 maça çıkarak bu alanda Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.
Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.
Arjantinli yıldız, ayrıca Dünya Kupası'nda 5 gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.
ARJANTİN YARI FİNALDE YİNE KAYBETMEDİ
36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.
"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.
1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.
HIRVATİSTAN KALESİNDE İLK KEZ 3 GOL GÖRDÜ
Turnuvada yarı finale kadar oynadığı maçların normal sürelerinde sadece Kanada ve Japonya'dan birer gol yiyen Hırvatistan, Arjantin'i durduramadı.
Son 16 turunda Japonya karşısındaki seri penaltı atışlarında 1, çeyrek finalde Brezilya karşısındaki seri atışlarda ise 2 gole izin veren kaleci Livakovic, "Tangocular"ın 3 golüne engel olamadı.
RUSYA 2018'İN RÖVANŞINI AYNI SKORLA ALDI
Rusya 2018'de rakibiyle oynadığı grup maçını 3-0 kaybeden Arjantin, Katar 2022'de aynı skorla sahadan galip ayrıldı.
Arjantin, Dünya Kupası'nda oynadıkları maçlarda Hırvatistan karşısında ikinci galibiyetini elde etti.
MESSİ KRALLIK YARIŞINDA MBAPPE'Yİ YAKALADI
Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı penaltıyla turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı.
Arjantinli futbolcu, 5 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Fransız Kylian Mbappe'yi yakaladı.
Messi, kupada üç golün de pasını verdi.
MAÇIN İSTATİSTİKLERİ
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
İki takımın da temkinli bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Hırvatistan rakibine göre daha fazla topa sahip oldu ancak bu bölümde kaleyi bulan şut çıkmadı.
88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran Arjantinli taraftarların "La Scaloneta" şarkısıyla takımlarına coşkulu destek verdiği mücadelede, Fernandez maçın ilk tehlikeli şutunu kaleye gönderdi. Bu futbolcunun 25. dakikada ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Livakovic, gole izin vermedi.
32. dakikada topla savunmanın arkasına sarkan Alvarez, ceza alanına girer girmez kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada topun başına geçen Lionel Messi, kaleci Livakovic'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
35. dakikada Hırvatistan Milli Takımı Antrenörü Mario Mandzukic, hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
39. dakikada Arjantin farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı alanından hızlı çıkan Alvarez, ceza alanında önce Juranovic, ardından Sosa'yı geçerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
42. dakikada sol taraftan korner atışını kullanan Messi'nin ceza alanına gönderdiği topa Mac Allister kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in son anda yaptığı müdahaleyle bir kez daha kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada sol taraftan ceza alanına verkaçla giren Messi'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Livakovic, topu uzaklaştırdı.
69. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren ve son çizgiye kadar inen Messi'nin çıkardığı topu tamamlayan Alvarez, kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
Kalan bölümde oyunu kontrol eden Arjantin, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde 6. kez finale çıktı.
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