2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 mağlup etti ve puanını 7'ye yükselterek gruptan çıkmayı başardı. Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda gruptan çıkma başarısı gösterdi.

ARJANTİN: 18 - TÜRKİYE: 25

Üçüncü set ve maç sonucu...

İLK SET SONUCU | ARJANTİN: 23 (0) - TÜRKİYE: 25 (1)

İKİNCİ SET SONUCU | ARJANTİN: 20 (0) - TÜRKİYE: 25 (2)

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

TARİHİMİZDE İLK KEZ

A Milli Takımımız bu galibiyetle tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.