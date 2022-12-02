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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu?

Arka Sokaklar yeni bölümün ne zaman başlayacağı diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bir süredir ekranlarda yer almayan Arka Sokaklar'ın neden yayınlanmadığı sorgulanıyor. 17 yıldır Kanal D'de izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin ne zaman ekranlara geleceği ve neden yayınlanmadığına ilişkin açıklama dizinin yapım ekibinden geldi. İşte detaylar...

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  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Yapımını Erler Film’in üstlendiği ve aralıksız 17 senedir Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar bir süredir ara vermişti. Her hafta cuma günü izleyicisi ile buluşan Arka Sokaklar'ın bu akşam olup olmadığı sorgulanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU?

    Arka Sokaklar 2 Aralık Cuma yayın akışında yer almıyor. Buna göre; Arka Sokaklar bu hafta da yayınlanmayacak. 
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

    Konuyla ilgili yapılan açıklamada Arka Sokaklar dizisi çekimlerine ara verildiği söylendi. Yapım şirketi; "KanalD'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir.

    En kısa zamanda ekranlara dönecektir.

    Kamuoyuna duyurulur." açıklamasında bulundu.
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

    Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. 
  • Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır.

    Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.

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