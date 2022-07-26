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Haberler Televizyon Arka Sokaklar dizisinden Mesut Komiser ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da ünlü oyuncu Şevket Çoruh diziye veda mı ediyor?
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Arka Sokaklar dizisinden Mesut Komiser ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı edecek?

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar dizisinde yeni bir gelişme yaşanırken, Mesut Komiser ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. 16 sezonu geride bırakarak izleyicilerin takdirini kazanan Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh diziye veda edeceği iddia edilirken izleyiciler "Arka Sokaklar dizisinden Mesut Komiser ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı edecek?" sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Arka Sokaklar dizisinden Mesut Komiser ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da ünlü oyuncu Şevket Çoruh diziye veda mı ediyor?

Mesut Komiser diziden ayrılıyor mu sorusu diziseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 17 Haziran'da 632. bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinde yeni bir gelişme yaşanıyor. Mesut Komiser karakteriyle tanıdığımız Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki Arka Sokaklar dizisinden Mesut Komiser ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı edecek? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN MESUT KOMİSER AYRILIYOR MU?
Arka Sokaklar dizisinin başrollerinden Şevket Çoruh iddiaya göre dizinin kadrosundan ayrıldı. "Mesut Komiser" karakterini canlandıran Çoruh'un tiyatroya ağırlık vereceği öğrenildi. 2017 yılında Baba Sahne adlı bir tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Ünlü oyuncu bunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak. Çoruh'un yoğun iş temposu nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı konuşuluyor...

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