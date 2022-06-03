ARKA SOKAKLAR 630. BÖLÜM KONUSU

Rıza Baba ile Caner'in dayısı İlyas arasındaki husumet yüzünden Pınar'ın hayatı tehlikede mi?

Pınar, Caner ile birlikte İlyas'ın çiftliğine girmiştir. Caner'in dayısı İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını alacağını söylemesi Pınar için bir tehlike arz etmektedir. Rıza Baba ise, Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başlar. Aradaki sis perdesi giderek aralanır.