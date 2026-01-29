Habertürk
        Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Hakan Şahin (22), evde tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 19:48 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:48
        Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
        Olay, saat 16.00 sıralarında Orhangazi Mahallesinde meydana geldi.

        İddiaya göre ismi öğrenilemeyen şüpheli, ağabeyinin bakıcılık yaptığı evde bulunan Hakan Şahin’in yanına geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheli, evde bulunan av tüfeği ile Hakan Şahin’i vurdu.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içerisinde buldukları Şahin’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayet şüphelisi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Şahin’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

