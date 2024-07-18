Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma cinayetle bitti!

İstanbul Zeytinburnu'ndaki olay, 11 Temmuz Perşembe günü Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet olan İsmail Şahin (53) ile Hüseyin Kesat (42) sokakta bir araya geldi.

OTOMOBİLDE TARTIŞMA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre ikili daha sonra Kesat’ın otomobiline binerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI Kavgada Kesat otomobilinde bulunan bıçağı Şahin’in sırtına sapladı. Kanlar içerisinde otomobilden inerek yardım isteyen Şahin’i çevredeki bir kişi hastaneye götürürken Kesat ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Hastanede tedavi altına alınan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şüpheli Kesat’ı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kesat tutuklanarak cezaevine gönderildi.