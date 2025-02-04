Armağan Çağlayan: Başıma bir şey gelse bakacak kimsem yok

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Armağan Çağlayan oldu. Çağlayan, samimi açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Armağan Çağlayan, "Ara sıra avukatlık yapıyorum. Boşanma davalarını seviyorum. Avukat tutma parası olmayan kadınlar için davalara giriyorum. Çok severim çekişmeli boşanma davası" ifadelerini kullandı.

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Çağlayan, televizyon dünyasına nasıl girdiğini ise şu sözlerle ifade etti: İşsizdim ve avukatlıktan da hiç haz etmediğim bir dönemde televizyon geldi ve 'Denize düşen yılana sarılır' misali televizyona başladım.

"ANNEME HİÇ ‘ANNECİĞİM’ BABAMA HİÇ ‘BABACIĞIM’ DEMEDİM"

Aile hayatına dair açıklamalarda bulunan Armağan Çağlayan, "Benim mesafeli tavrım hep var. Aileme karşı da böyleyim. Ben hayatımda hiç anneme ‘Anneciğim’ babama ‘Babacığım’ demedim. Onlar benim için anne - baba. Hiç öyle bir adam olmadım ben. Hani bazen bazı çocuklar durup dururken annelerini babalarını öperler ya bende hiç öyle şeyler olmadı. Ama benim annemle babam da öyle değildi belki de o yüzden. Şimdiki ebeveynler ve çocuklar arasındaki vıcık vıcık ilişki bizim zamanımızda yoktu" dedi.

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"BABAMIN ÖLÜMÜ BENİM İÇİN BÜYÜK TRAVMA OLMADI"

Babası Fikret Çağlayan'ı 2009'da kaybeden Armağan Çağlayan, "Babam Alzheimer sebebiyle vefat etti. 9 sene yattı hiçbirimizi tanımadan. 9 sene yatınca zaten sizin hayatınızdan çıkıyor sizi tanımıyor sizinle konuşmuyor öyle yatıyor. Aslında ölüm dediğimiz şey hayattan çıkmak. Zaten babam bizim hayatımızdan çıktığı için benim hayatımda babamın ölümü çok büyük bir travma olmadı zaten benim hayatımdan çıkmıştı" diye konuştu.