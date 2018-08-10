Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden maçı istatistikleri

Arminia Bielefeld ve Dynamo Dresden, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Arminia Bielefeld 1 puanla 9. sırada, Dynamo Dresden 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arminia Bielefeld, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dynamo Dresden, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 318 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arminia Bielefeld kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Dynamo Dresden sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Arminia Bielefeld son haftadaki Sandhausen müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Dynamo Dresden ise Union Berlin karşılaşmasında 0-1 yenildi.

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