        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'de fabrikada tüp patlaması ve yangın: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de fabrikada tüp patlaması ve yangın: 3 yaralı

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde metal fabrikasında sanayi tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:47 Güncelleme:
        Fabrikada tüp patlaması ve yangın! 3 yaralı
        Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki metal fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle sanayi tipi tüp patladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlama nedeniyle çıkan yangında, iş yerindeki yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerindeki faaliyete ara verilirken, polis ekipleri de inceleme yaptı.

