Yüzme yasağına uymadı hayatından oldu 0:00 / 0:00

İHA

Arnavutköy’de yüzmenin yasak olduğu Karaburun Sahili'nde denize giren bir genç boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili'nde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre bir grup genç, Karaburun Sahili'ne gelerek yüzmenin yasak olduğu bölgeden denize girdi. Denize giren gençlerden Furkan Duran (24) kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları panik içinde Duran'ı aramaya başladı. Olay nedeniyle bölgeye ambulans ekibi sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri ve vatandaşların arama çalışmaları sonucu Duran bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Duran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.