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HaberlerGündemThodex skandalında son dakika! Faruk Fatih Özer bu kez de otelden kaçtı!
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Arnavutluk emniyet birimleri Faruk Fatih Özer'i yakalamak için yoğun mesai harcıyor

Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalanması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi. Çetiner, Arnavutluk'ta bir üst düzey isimle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: Özer'in kaldığı oteli tespit edilip operasyon yapıldı ancak daha önce kaçtığı için yakalanamadı. Havaalanında kiraladığı araç ve plakası tespit edildi. Şu an Tiran bölgesinde...

Thodex skandalında son dakika! Faruk Fatih Özer bu kez de otelden kaçtı!

Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, 2 milyarlık tarihi vurgunla yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in geldiği Arnavutluk'ta arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Arnavutluk'ta üst düzey bir yetkiliden aldığı bilgileri aktaran Çetin, "Kaldığı oteli tespit edilip operasyon yapıldı ancak otelden daha önce kaçtığı için yakalanamadı. Özer'in kiraladığı araç ve plakası belirlendi" ifadelerini kullandı.

Çetiner şu bilgileri verdi:

SEÇİM VE COVİD GÜVENLİĞİ HAD SAFHADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Arnavutluk'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Arkasından Emniyet Genel Müdürü yetkilileri Arnavutluk'la görüşmelere başladı. Yoğun bir görüşme trafiği var. Arnavutluk'ta tartışmalı bir seçim var. Emniyet birimleri gerek seçim sandığı için ve gerekse salgın hastalıkla mücadelede güvenlik önlemlerini almış durumdalar.

OPERASYON YAPILDIĞI OTELDEN KAÇTI!

Arnavut yetkililer ülkelerine gelen Faruk Fatih Özer'in aranmasının devam ettiğini ifade ediyorlar. Bu arama kapsamında kaldığı otelin tespit edilip, operasyon yapıldığı ifade edildi. Havalanından hangi arabayı kiraladığı ve plakası tespit edilmiş. Plakaya bakılarak Arnavutluk'un hangi bölgede olduğuna dair aramalar sürüyor.

BELLİ NOKTALARDAN İZLEME YAPILIYOR

Ülke sınırları dışına kaçmadığı sürece yakalanması beklenen bir durum. Muhtemelen otoban ve yolları izleme noktalarından aracın nereye gittiği tespitinin yapılmaya çalışılıyor. Suçluların iadesi konusunda Arnavutluk bu konuda Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde.

ARNAVUTLUK SINIRLARINDAN ÇIKMADI

Emniyet Genel Müdürlüğü iki kez Arnavutluk Emniyet Gene Müdürlüğü'nde temas kurdu. Görüşmeler sadece bakanlık seviyesinde değil bürokratlarca da yapılıyor. Operasyon Türkiye ile koordinasyon içerisinde yönetiliyor. Henüz Arnavutluk sınırları içerisine çıkmamış. Operasyon akşam saatleri içinde gerçekleştiğine göre Tiran bölgesinde bulunduğu ifade ediliyor.

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