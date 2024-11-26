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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arne Slot'tan Salah için sözleşme açıklaması! - Futbol Haberleri

        Arne Slot'tan Salah için sözleşme açıklaması!

        Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Muhammmed Salah'ın geleceği hakkında yaptığı açıklamayla ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 19:32 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:32
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        Arne Slot'tan Salah açıklaması!
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        Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Muhammed Salah'ın sözleşmesi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

        Slot, Salah hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmelerle ilgili yorum yapmadığını vurguladı.

        İşte o açıklama:

        "Sözleşmeler hakkında yorum yapmadığımı birçok kez söyledim. Söyleyebileceğim tek şey, eğer kadroya bakarsak Salah'ın dışarıda olmaktan çok içeride olduğu. Salah, diğer oyuncular ve benim için dikkat dağıtan bir durum olduğunu düşünmüyorum."

        MUHAMMED SALAH NE DEMİŞTİ?

        Liverpool'un yıldız futbolcusu Salah, geleceğine dair önemli bir açıklamada bulunmuştu. Mısırlı yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığını söylemişti.

        Salah'ın açıklaması:

        "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor."

        2017 yılından bu yana Liverpool'da oynayan 32 yaşındaki Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 366 maçta 221 gol, 97 asistlik performans ortaya koydu.

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