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Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum

Anayasal kurallar gereği ABD başkanlığına aday olamayan Arnold Schwarzenegger, "Bu seçimin nasıl kazanılacağını çok net görebiliyorum" açıklamasında bulundu

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  • Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum - Magazin haberleri

    1947'de Avusturya'da doğan Arnold Schwarzenegger, 1968'te ABD'ye göç etmiş ve 1983'te ABD vatandaşı olmuştu. Schwarzenegger, "doğuştan ABD vatandaşı" olmadığı için istediği halde başkan adaylığına uygun değil.
  • Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum - Magazin haberleri

    İki dönem Kaliforniya valiliği yapan Arnold Schwarzenegger, konuk olduğu 'Who's Talking to Chris Wallace?' programında siyasi hedeflerinden bahsetti.
  • Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum - Magazin haberleri

    Arnold Schwarzenegger'e, "Anayasa, başkanın doğuştan ABD vatandaşı olması gerektiğini söylüyor. Eğer böyle yazmasaydı, başkan adayı olur muydunuz?" sorusunu yöneltildi.
  • Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum - Magazin haberleri

    "BAŞKANLIĞIN FORMÜLÜNÜ GÖRÜYORUM"

    Arnold Schwarzenegger'ın cevabı şöyle oldu: Kesinlikle... Beni aday gösterin Çünkü... Bakın, bu hiç de zor değil. Bu seçimi nasıl kazanabileceğimi çok net görüyorum" ifadelerini kullandı.
  • Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum - Magazin haberleri

    75 yaşındaki ünlü oyuncu, 2003 ve 2006'da Kaliforniya valiliği yarışını kazanmıştı. 

    Arnold Schwarzenegger, 2003 - 2011'de Kaliforniya'nın valisi olarak görev yapmıştı.

    Arnold Schwarzenegger, bu konu hakkında, "Yani, bu ben ve Kaliforniya gibi... O zaman biliyorsunuz. Vali adayı olduğumda, halkın yeni bir cevap aradığı çok netti. Sağcı veya solcu değil, ulusu bir araya getirebilecek biri... Yapılması gereken o kadar çok şey var ki... Üstelik bunlar yapılabilir. Bu kadar harika kılan şey de yapılabilir olması. Tamamen yapılabilir veya en azından halk bir araya gelerek 'Evet' der, yapabiliriz" dedi.
  • Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum - Magazin haberleri

    Öte yandan Schwarzenegger, 2021'de Donald Trump için, "Gelmiş geçmiş en kötü başkan" demişti...

    Fotoğraflar: AA, AP

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