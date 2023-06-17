Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum

75 yaşındaki ünlü oyuncu, 2003 ve 2006'da Kaliforniya valiliği yarışını kazanmıştı.

Arnold Schwarzenegger, 2003 - 2011'de Kaliforniya'nın valisi olarak görev yapmıştı.



Arnold Schwarzenegger, bu konu hakkında, "Yani, bu ben ve Kaliforniya gibi... O zaman biliyorsunuz. Vali adayı olduğumda, halkın yeni bir cevap aradığı çok netti. Sağcı veya solcu değil, ulusu bir araya getirebilecek biri... Yapılması gereken o kadar çok şey var ki... Üstelik bunlar yapılabilir. Bu kadar harika kılan şey de yapılabilir olması. Tamamen yapılabilir veya en azından halk bir araya gelerek 'Evet' der, yapabiliriz" dedi.