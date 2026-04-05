Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher incecik oldu

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger, ABD'nin Malibu şehrinde görüntülendiğinde, her zamankinden daha fit heldeydi.

Arnold Schwarzenegger'in eski eşi Maria Shriver'dan olan 28 yaşındaki oğlunun, kilo verme yolculuğunda bir hayli yol kat etmiş olması dikkat çekti.

Christopher'ın kilo verme macerası, 2019 yılında Avustralya'da yaşadığı sırada başladı. Fazla kilolarının, istediği hayatın tadını çıkarmasını engellediğini fark ettiğinde, bu onun hayatındaki büyük bir dönüm noktası oldu. Christopher, beslenme düzenini değiştirerek, ağırlık kaldırma, boks ve yürüyüş gibi düzenli bir egzersiz programına odaklanarak beş yıl içinde 110 kilo verdi.

Michigan Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun olan Christopher, geçen yıl katıldığı bir sağlık konferansında vücut imajıyla ilgili sorunlarının lise yıllarına kadar uzandığını anlatmıştı. "Her şeyi denedim. Lisedeyken yemek dağıtım işleri yapıyordum ve okula garip yemekler getirdiğimde kendimi tuhaf biri gibi hissettiğimi hatırlıyorum" diyen oğul Schwarzenegger, "Kilo kaybı bir gecede olan bir şey değildi. Antrenmanlarımı ve diyetimi ince ayar yaparak çok fazla deneme yanılma gerektirdi" ifadesini kullanmıştı.

Christopher Schwarzenegger'in 2018'de henüz diyete başlamadan önceki hali

Öte yandan 2021'de boşandığı eşi Maria Shriver'dan dört çocuğu olan Arnold Schwarzenegger'in, evdeki hizmetçisiyle yaşadığı yasak ilişkiden dünyaya gelen ve şimdi 28 yaşında olan oğlu Joseph Baena, geçen hafta babasının desteğiyle ilk vücut geliştirme yarışmasına katılmış ve şampiyon olmuştu.

Yarışmaya hazırlanırken 8 haftada 8 kilo kas kütlesi kazandığını açıklayan Baena'ya yarışma öncesi antrenmanlarda babası Arnold Schwarzenegger yol göstermişti.

Christopher Schwarzenegger (28), kardeşleri Patrick (32), Christina (34) ve Katherine (36) ile birlikte...