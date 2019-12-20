Arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriye deyince akla bol limonlu acılı bir çorba tarifi geliyor insanın aklına özellikle hasta olduğumuz zamanlarda sıkça tükettiğimiz arpa şehriye çorbasının tarifini sizlere aktarmak istedik. Dilerseniz malzeme listesini vererek çorbamızı yapmaya başlayalım.
Arpa şehriye çorbası malzemeleri:
- 8 su bardağı ılık su
- Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası
- Bir küçük kahve fincanı arpa şehriye
- 1 yemek kaşığı kuru maydanoz
- Az nane
- Karabiber
- Bir çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Arpa şehriye çorbası yapılışı:
- Tencereye sıvı yağ ve tereyağını koyarak işe başlayalım.
- Yağ tamamen eriyince içerisinde salçayı ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- Salçanın kokusu çıkınca suyu ilave edelim.
- Tencerenin ağzını kapatarak 10 dakika kaynatalım.
- Sonra içerisine arpa şehriye ve diğer malzemeleri ekleyip karıştıralım.
- 15-20 dakika pişirelim arpa şehriyeli şiştiyse çorbamız olmuş demektir.
- Arpa şehriye çok su çekeceği için dilerseniz bir bardak su koyabilirsiniz.
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