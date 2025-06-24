Arsen Gürzap: Artık uzun vadeli plan yapmıyorum

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Arsen Gürzap, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğuydu.

2023'te eski eşi Can Gürzap’ı kaybeden Arsen Gürzap; "Can hayatı boyunca son derece haysiyetle yaşamış bir kimlikti.

Bunu onu kaybettiğimiz için söylüyor değilim. Hasta değildi. Bir anda, yarım saat içinde kaybettik. Ben artık uzun zaman dilimleri için planlar yapmıyorum" dedi.