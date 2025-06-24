Arsen Gürzap: Artık uzun vadeli plan yapmıyorum
BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Arsen Gürzap oldu
Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Arsen Gürzap, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğuydu.
2023'te eski eşi Can Gürzap’ı kaybeden Arsen Gürzap; "Can hayatı boyunca son derece haysiyetle yaşamış bir kimlikti.
Bunu onu kaybettiğimiz için söylüyor değilim. Hasta değildi. Bir anda, yarım saat içinde kaybettik. Ben artık uzun zaman dilimleri için planlar yapmıyorum" dedi.
Can Gürzap, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılması teşhisi konulan Gürzap'a hemen müdahale edilse de kurtarılamayarak 1 Aralık 2023'te 79 yaşında hayatını kaybetti. Can Gürzap'ın cenazesi, Sapanca Kırkpınar'daki aile mezarlığına defnedildi.