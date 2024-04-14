Arsenal: 0 - Aston Villa: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Arsenal, evinde Aston Villa'ya 2-0 mağlup olarak liderliği Manchester City'ye kaptırdı. Bu sonucun ardından Arsenal 71 puanda kaldı, Leon Bailey ile Ollie Watkins'in golleriyle galip gelen Aston Villa ise puanını 63'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un ardından şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal de sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup olarak liderliği Manchester City'ye kaptırdı.
Ligin 33. hafta mücadelesinde Arsenal, eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı Emirates Stadı'nda ağırladı.
Puan cetvelinde ilk 4 takım arasında yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Aston Villa, 84. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada Ollie Watkins'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 80. dakikada yerini Alex Moreno'ya bıraktı.
Crystal Palace'a 1-0 yenilen Liverpool'un ardından Arsenal'in de kaybetmesiyle Manchester City zirvenin yeni sahibi oldu.
Manchester City'nin 73 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, Arsenal ve Liverpool'un 71 puanı bulunuyor.