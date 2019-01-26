İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester United, Arsenal'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar, 31. dakikada Alexis Sanchez, 33. dakikada ise Lingard ile bir anda 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Arsenal, 43. dakikada Aubameyang ile farkı bire indirirken ilk yanı böyle sona erdi.

United, 82. dakikada Martial ile farkı tekrar ikiye çıkarırken bu gol skoru da belirledi: 1-3.

Manchester United, böylece teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer yönetiminde Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 8. maçta 8. galibiyetini aldı.