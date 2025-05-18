Arsenal: 1 - Newcastle United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Mücadeleyi Topçular 1-0 kazanarak Devler Ligi biletini almayı garantiledi.
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Newcastle United ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Topçular'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Declan Rice kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Arsenal, 71 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi. Newcastle ise 3 maç sonra mağlup oldu ve 66 puanda kaldı.
Ligin 38. ve son haftasında Arsenal deplasmanda Southampton'a konuk olacak. Newcastle United ise Everton'ı ağırlayacak.