Arsenal: 2 - Brentford: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Topçular 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Giriş: 04.12.2025 - 00:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:43
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u 2-0 yendi.
Emirates Stadı'nda Brentford'u ağırlayan Arsenal, 11. dakikada Mikel Merino ve 90+1. dakikada Bukayo Saka'nın attığı gollerle galip geldi.
Bu sonuçla puanını 33 yapan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Brentford ise 19 puanla 13. sırada kaldı.
