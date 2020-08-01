FA Cup Finali'nde Arsenal ile Chelsea, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan Maviler, 5. dakikada Pulisic ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan ve rakip kalede tehlikeli olmaya başlayan Arsenal, 28. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Aubameyang skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da daha etkili görünen Arsenal oldu. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Arsenal 14. kez FA Cup'ı müzesine götürmenin sevincini yaşadı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR