Arsenal: 4 - Wigan Athletic: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Fa Cup 4. turunda Arsenal, evinde 3. Lig ekibi Wigan Athletic'i 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Arsenal'e turu getiren golleri Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Jack Hunt (kk) ve Gabriel Jesus attı.
Giriş: 15.02.2026 - 21:56 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:56
İngiltere Fa Cup 4. turunda Arsenal, 3. Lig ekibi Wigan Athletic'i ağırladı. Emirates'ta oynanan müsabakayı 4-0'lık skorla kazanan Arsenal, adını 5. tura yazdırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. Noni Madueke, 19. dakikada Gabriel Martinelli, 23. dakikada kendi kalesine Jack Hunt ve 27. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
