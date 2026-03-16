        Haberler Bilgi Spor Arsenal- Bayer Leverkusen maçı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal- Bayer Leverkusen muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Arsenal- Bayer Leverkusen maçı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal, Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Hollanda'lı hakem Danny Makkelie yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Bay Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere kalmıştı. Peki, Arsenal- Bayer Leverkusen maçı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 16.03.2026 - 13:34
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İngiliz temsilcisi Arsenal, kozlarını paylaştı. Bay Arena'da oynanan ve FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Alman temsilcisini öne geçiren golü 46'da Robert Andrich atarken, İngiliz devine beraberliği getiren golü ise 89. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti. Peki, Arsenal- Bayer Leverkusen maçı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları

        2

        ARSENAL- BAYER LEVERKUSEN RÖVANŞI NE ZAMAN?

        Arsenal- Bayer Leverkusen maçı 17 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.

        3

        ARSENAL- BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele tabii spor 2'den yayınlanacak.

        4

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres

        5

        BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11

        Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo, Maza, Tillman, Kofane

