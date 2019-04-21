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Arsenal'e Crystal Palace şoku! Mesut yetmedi

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Arsenal, sahasında Crystal Palace'a 3-2 mağlup oldu. Topçular son 3 haftada 2. yenilgisini yaşadı

Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal'in konuğu Crystal Palace'tı.

Konuk ekip maç hızlı başlarken Benteke 17. dakikada takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarı böyle biterken Arsenal, Mesut Özil'le eşitliği yakaladı: 1-1.

Palace, 61. dakikada Zaha ile tekrar öne geçerken 69. dakikada McArthur farkı ikiye çıkardı: 1-3. 77. dakikada sahneye çıkan Aubameyang, farkı bire indirse de başka gol olmadı ve kazanan crystal Palace oldu.

Arsenal bu sonuçla 66 puanla 4. sırada kalırken Crystal Palace 42 puana yükselip ligde kalma yolunda iyice rahatladı.

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