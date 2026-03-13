Arsenal ile Everton arasındaki karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de büyük ilgi gören Premier League kapsamında oynanacak bu maçın tarihi ve saati taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güçlü kadroları ve rekabetçi oyunlarıyla dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte detaylar