Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, Everton ile kozlarını paylaşıyor. Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 67 puan toplayan Arsenal, zirvede yer alıyor. Öte yandan 43 puanı bulunan David Moyes'un takımı Everton, 8. basamakta yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arsenal ile Everton arasındaki karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de büyük ilgi gören Premier League kapsamında oynanacak bu maçın tarihi ve saati taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güçlü kadroları ve rekabetçi oyunlarıyla dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte detaylar
ARSENAL- EVERTON MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Arsenal- Everton maçı 14 Mart Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 4 üzerinden canlı yayınlanacak.
ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres