Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Martinelli, 10 gol attı.
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