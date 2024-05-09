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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal, Jorginho'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Futbol Haberleri

        Arsenal, Jorginho'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

        İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan milli futbolcu Jorginho'nun sözleşmesini uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:51
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        Arsenal Jorginho ile devam dedi!
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        Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

        İtalya'da Hellas Verona, Napoli ve İngiltere'de Chelsea formaları giyen tecrübeli futbolcu, Ocak 2023'te Arsenal'a transfer oldu.

        Jorginho, 1,5 sezon boyunca Arsenal'da 51 maça çıktı, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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