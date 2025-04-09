Arsenal - Real Madrid: 3-0 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Arsenal, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek yarı final için dev bir adım attı.

DECLAN RICE'TAN İKİ FRİKİK GOLÜ! İngiliz ekibinde 58 ve 70. dakikalarda frikikten iki harika gol atan Declan Rice maça damgasını vururken, diğer golü ise 75'te Mikel Merino kaydetti.

Real Madrid'de Eduardo Camavinga uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı. REKLAM