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        Haberler Bilgi Spor Arsenal- Tothenham Londra derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig maçları - Arsenal- Tothenham muhtemel 11

        Arsenal- Tothenham Londra derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        İngiltere Premier Lig'in 21. haftası Kuzey Londra derbisine sahne oluyor. Lig'de 40 puanla 3. sırada yer alan Arsenal, ezeli rakibi Tothenham'ı konuk ediyor. Mikel Arteta yönetiminde bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberliği olan Arsenal'in iç sahada yenilgisi bulunmuyor. Öte yandan bu sezon beklentilerin uzağında kalan Tothenham, deplasmanda oynadığı 9 maçta 3 galibiyet aldı. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Kuzey Londra derbisi ne zaman, saat kaçta? Arsenal- Tothenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:39
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        Tothenham- Arsenal maçı heyecanı sürüyor. Arsenal, Premier Lig’de 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 40 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Son maçında berabere kalan kırmızılı-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan Tottenham ise son 5 maçta sadece 4 puan alarak 13. sıraya geriledi. Kötü gidişata son vermek isteyen Postecoglou'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda puan ve puanlar peşinde. Peki, Arsenal- Tothenham maçı ne zaman ve hangi kanalda?

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        ARSENAL- TOTHENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Arsenal- Tothenham maçı 15 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.

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        ARSENAL TOTHENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadium'da oynanacak olan derbi beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Tothenham ile Arsenal toplamda 194 maça çıktı. Karşılaşmaların 81'i Arsenal'in üstünlüğüyle sonuçlanırken, 61 müsabakadan Tothenham galip ayrıldı. Aralarında oynanan 52 maçta ise eşitlik bozulmadı.

        5

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Sterling, Havertz, Martinelli

        6

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Kinsky, Porro, Dragusin, Gray, Spence, Bissouma, Bergvall, Maddison, Kulusevski, Solanke, Son

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