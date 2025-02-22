Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal - West Ham United: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Arsenal - West Ham United: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi vere Arsenal, sahasında West Ham United'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü. Topçular bu sonuçla birlikte ligde 15 maç sonra yenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal'e şampiyonluk yolunda ağır darbe!
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda West Ham United'ı konuk etti. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

        Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.

        4 maç sonra kazanan West Ham ise puanını 30'a yükseltti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Papa solunum krizi yaşadı
        Papa solunum krizi yaşadı
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi