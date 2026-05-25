Artan yağışlar hidrolik üretiminde rekor getirdi

        Bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken, bu durum hidrolik üretiminde rekor getirdi. Nisan ayında hidrolik üretim değeri, 11,66 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece, Nisan ayı elektrik üretiminin yüzde 41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Özellikle son aylarda artan yağış miktarları, elektrik üretimi verilerine de yansıdı. Elektrik üretiminde hidroliğin payı önemli ölçüde arttı.

        ÜRETİMİN YÜZDE 41,4'Ü HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNDEN

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Nisan ayında aylık toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

        Nisan ayına ilişkin hidrolik üretim değeri, 11,66 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece, Nisan ayı elektrik üretiminin yüzde 41,4’ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu.

        YERLİ VE YENİLENEBİLİR ÜRETİM DE ZİRVE YAPTI

        Hidrolikteki bu üretim artışı, yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazeledi. Geçen ay, yenilenebilir üretim değeri 19,85 milyar kilovatsaat, yerli üretim değeri ise 23,35 milyar kilovatsaat ile tüm zamanlardaki aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerlerine ulaştı. Bu veriler sonucunda yerli üretimin payı yüzde 83, yenilenebilir üretimin payı da yüzde 70,5 olarak kaydedildi.

        Geçtiğimiz mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirilmişti. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3’te 2’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmişti.

        İLK 4 AYLIK VERİLERDE DE EN YÜKSEK DEĞERLER ELDE EDİLDİ

        2026 yılının ilk 4 aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-30 Nisan dönemi) incelendiğinde de hidrolik kaynaklı elektrik üretim değeri 34,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların benzer dönemlerdeki en yüksek hidrolik üretim değerini oluşturdu. Ayrıca, ilk dört aylık dönemdeki toplam yerli kaynaklı elektrik üretimi 83,43 milyar kilovatsaatle, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi de 68,41 milyar kilovatsaat ile tüm zamanlar içerisindeki benzer dönemlerde miktarsal olarak en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

        "ENERJİMİZİ MİLLETİMİZİN REFAHINA DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yağışların bereketiyle Nisan ayında hidrolikten 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üreterek tüm zamanların en yüksek hidrolik kaynaklı üretim seviyesine ulaştık. Ülkemizin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,4’ünü sadece suyun gücüyle karşıladık. Böylece, yenilenebilir enerjinin toplam üretimimizdeki payını da yüzde 70,5 gibi rekor bir seviyeye taşıdık. Suyumuzu enerjiye, enerjimizi de milletimizin refahına dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

