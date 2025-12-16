Artaş 3 yeni projesinde satışlara başladı

Artaş Holding, 3 yeni projesinde satışları başlattı. Şişli’de Avrupa Residence Şişli-2, Güneşli lokasyonunda Avrupa Konutları Güneşli ve Anadolu Yakası’nda Yamanevler bölgesinde Avrupa Residence Oryapark projeleri konut alıcılarıyla buluşuyor.

Avrupa Residence Şişli-2 projesinde toplamda 6 konut bloğuyla birlikte bölgeye değer katacak ticari alanların bulunduğu projede ayrıca özel kreş alanı bulunuyor. 1+1 ile 3+1 arasında değişen konut alternatifleri yer alıyor.

Aralık ayına özel sunulan kampanya kapsamında Avrupa Residence Şişli-2 projesinde yüzde 30 peşinat ve 18 ay sıfır faizli ödemeye seçeneği sunuluyor. Projede yaşam 2027 yılında başlayacak.

Güneşli’de inşa edilmekte olan Avrupa Konutları Güneşli projesi, 1+1’den 4+1’e uzanan 1.556 konuttan meydana geliyor. 24 ticari birimin de yer aldığı proje, 72 bin 148 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Avrupa Konutları Güneşli, 345 bin metrekarelik inşaat alanından meydana geliyor.

Proje kapsamında sadece Aralık ayında geçerli olacak kampanyayla yüzde 30 peşinat, 18 ay sıfır faiz ve yüzde 30 teslimde ödeme sunuluyor. Avrupa Konutları Güneşli’de teslimler 2027 yılında gerçekleştirilecek.

Artaş, Avrupa Konutları Yamanevler’den sonra yeniden Anadolu Yakası’nda Avrupa Residence Oryapark'ı inşa ediyor. Proje, 1+1’den 2+1’e toplam 317 rezidanstan meydana geliyor.

Avrupa Residence Oryapark projesinde ev almak ya da yatırım yapmak isteyenlere aralık ayına özel yüzde 30 peşinat ve 12 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Projede yaşam 2026 yılında başlayacak.

Şirket olarak yeni projelerini özel lokasyonlarda, cazip ödeme fırsatlarıyla satışa sunduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Yarım asra yaklaşan tecrübemizle şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da Şişli, Güneşli ve Yamanevler bölgelerinde satışa sunduğumuz üç yeni projemiz, Artaş Holding’in kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının birer yansımasıdır. Her bir projede modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını doğru okuyarak, ulaşım kolaylığından sosyal donatılara, mimari konseptten peyzaj yaklaşımına kadar tüm detayları titizlikle planladık. Bulunduğu bölgelerde yeni bir yaşam standardı oluşturacak bu yatırımlar, hem şehir dokusuna hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Aralık ayına özel sunduğumuz ödeme avantajlarının, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alıcılarımız için önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.