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Artemis Karaman: Bodrum'dan İstanbul'a otostop çekerek geldim

Etiler'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Artemis Karaman, basın mensuplarıyla sohbet etti. Başından geçen ilginç bir olayı anlatan oyuncu, "Bu sene tatil dönüşünde ne uçak ne de otobüs bileti bulabildim. Ben de küçük bir çantamla Torba kavşağında 34 plaka araç bekledim. Yani otostop çekerek İstanbul'a kadar geldim" dedi

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  • Artemis Karaman: Bodrum'dan İstanbul'a otostop çekerek geldim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Son olarak SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de rol alan Artemis Karaman, Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan Karaman, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
  • Artemis Karaman: Bodrum'dan İstanbul'a otostop çekerek geldim - Magazin haberleri

    "SEN NE BİÇİM KADINSIN!' DİYE BAĞIRANLAR OLDU"

    Bir hayli keyifli olduğu görülen Artemis Karaman, dizilerdeki kötü karakterleri canlandırması hakkında konuştu.

    Oyuncu, "Bence oyuncuların kanayan yarası bu, sıkıntıları oluyor. Oynadığımız rol üstümüze yapışıyor, zaman zaman korktum. 'Sen ne biçim kadınsın!' diye bağıranlar oldu. Bu tepkileri alınca doğru işi yaptığımı düşünüyorum" dedi.
  • Artemis Karaman: Bodrum'dan İstanbul'a otostop çekerek geldim - Magazin haberleri

    "KÖTÜ KADIN' ROLÜ BENİ BESLİYOR"

    Yeni projeler için görüşmeler halinde olduğunu belirten Karaman, "Doğru işi bekliyoruz' diyelim. 'Kötü kadın rolünü istemem' demiyorum. Beni besliyor" ifadelerini kullandı.
  • Artemis Karaman: Bodrum'dan İstanbul'a otostop çekerek geldim - Magazin haberleri

    OTOSTOPLA BODRUM’DAN İSTANBUL’A

    2022 yılını değerlendiren Artemis Karaman, başından geçen ilginç bir olayı da anlattı.

    Karaman, "Bu sene tatil dönüşünde ne uçak ne de otobüs bileti bulabildim. Ben de küçük bir çantamla Torba kavşağında 34 plaka araç bekledim. Yani otostop çekerek İstanbul'a kadar geldim. Tabii ki arabaya dikkat ederek bindim. Sonra yol uzun olunca bayağı bayağı sohbet ederek geldim" açıklamasında bulundu.
  • Artemis Karaman: Bodrum'dan İstanbul'a otostop çekerek geldim - Magazin haberleri

    Artemis Karaman

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