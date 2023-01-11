OTOSTOPLA BODRUM’DAN İSTANBUL’A



2022 yılını değerlendiren Artemis Karaman, başından geçen ilginç bir olayı da anlattı.



Karaman, "Bu sene tatil dönüşünde ne uçak ne de otobüs bileti bulabildim. Ben de küçük bir çantamla Torba kavşağında 34 plaka araç bekledim. Yani otostop çekerek İstanbul'a kadar geldim. Tabii ki arabaya dikkat ederek bindim. Sonra yol uzun olunca bayağı bayağı sohbet ederek geldim" açıklamasında bulundu.