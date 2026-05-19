Arthur Atta ve transfer açıklaması!
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın istediği iddia edilen Arthur Atta'nın geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 22:48
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Arthur Atta'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BÜYÜK BİR GELİŞME KAYDETTİ"
İtalyan basınından TV 12'ye konuşan İnler, "Atta çok büyük başarılara imza atabilir, geçen yıla kıyasla büyük bir gelişme kaydetti." dedi.
"UMARIM UZUN YILLAR KALIR ANCAK..."
23 yaşındaki orta sahayı takımda tutmak istediklerini dile getiren İnler, "Umarım uzun yıllar bizimle kalır ancak transfer piyasasının artık benim zamanımdaki gibi olmadığını biliyoruz, artık çok daha hızlı işliyor. O burada mutlu ancak geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, onun aklının burada olduğu." ifadelerini kullandı.