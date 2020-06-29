Avrupa'da liglerin sona yaklaşmasıyla birlikte transferler de açıklanmaya başlandı.İspanya La Liga devi Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.

Juventus'un, 23 yaşındaki oyuncuyu 72 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi.

Öte yandan Barcelona, Arthur'un bu sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu. Arthur Melo bu sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

SARRI DE PJANIC'İ AÇIKLADI!

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transfer olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin de kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.