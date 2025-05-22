Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçı Canlı İzle
2. Lig play-off 3. tur nefesleri kesecek... Artı Değer Van Spor FK sahasında Çimentaş Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak maçta iki takım da avantajı elde etmek istiyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
2. Lig play-off 3. tur ilk maçında Artı Değer Van Spor FK evinde Çimentaş Elazığspor ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde avantajı kapıp rövanş maçına avantajlı çıkmanın hesabını yapıyor.
20.00 Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor (HT Spor)HT SPOR CANLI
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