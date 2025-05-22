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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçı Canlı İzle (HT Spor canlı izle) - Futbol Haberleri

        Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçı Canlı İzle

        2. Lig play-off 3. tur nefesleri kesecek... Artı Değer Van Spor FK sahasında Çimentaş Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak maçta iki takım da avantajı elde etmek istiyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:01
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        2. Lig play-off 3. tur ilk maçında Artı Değer Van Spor FK evinde Çimentaş Elazığspor ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde avantajı kapıp rövanş maçına avantajlı çıkmanın hesabını yapıyor.

        20.00 Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor (HT Spor)

        HT SPOR CANLI

        HTSpor Kanal Frekans Bilgileri ve Yayıncı Platformlar

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

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